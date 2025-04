Via Crucis Animata dai Giovani: "Un Percorso di Fede al Parco delle Rimembranze"

di: Comunicato Stampa - del 2025-04-09

La comunità Ecclesiale della forania di Castelvetrano è lieta di invitare tutti a partecipare a una speciale Via Crucis animata dai giovani, che si terrà venerdì 11 aprile alle ore 21 presso il suggestivo Parco delle Rimembranze.

L'evento rappresenta un momento di profonda riflessione spirituale in preparazione alla Pasqua. Attraverso il coinvolgimento attivo dei giovani, ogni stazione della Via Crucis prenderà vita con letture, meditazioni e rappresentazioni che toccheranno il cuore di tutti i partecipanti, trasmettendo un messaggio di speranza, amore e redenzione.

La comunità Ecclesiale invita i cittadini a partecipare numerosi per condividere questo percorso di fede e di comunità, in un luogo simbolico e ricco di significato come il Parco delle Rimembranze: "Seguiamo il cammino della Croce per riscoprire il volto di Cristo Risorto nel nostro quotidiano".