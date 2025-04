La Gold Gym Fitness dei Giustiniano festeggia i 33 anni di successi tra competizioni e nuovi progetti

di: Redazione - del 2025-04-09

“Fai il lavoro che ami e non lavorerai neanche un giorno della tua vita”. Lo diceva il saggio filosofo cinese Confucio e questo pensiero rispecchia la filosofia di vita basata sullo sport e la passione della famiglia Giustiniano. Era il maggio del 1992 quando veniva inaugurata la Gold Gym Fitness Giustiniano e di tempo da allora ne è passato. Un percorso lungo 33 anni fatto di non pochi ostacoli ma anche di tanta tenacia, professionalità e passione verso questo il mondo dello sport.

Di tempo ne è passato, ma nel nostro viaggio all’interno della galassia sportiva portata avanti con dedizione, impegno e costanza dalla famiglia Giustiniano, abbiamo avuto modo di conoscere più da vicino tante discipline sportive portate avanti con professionalità e che forgiano il carattere e la dedizione allo sport e ai sacrifici di tanti giovani e giovanissimi dai cinque anni in poi.

Tante anche le donne che si tengono in forma con l’aerobica, il pilates e non solo. Successo di iscrizioni anche per i corsi di ginnastica artistica, kick boxing e l’affluenza nei nuovi locali destinati al body building. Le numerose vittorie conquistate in prestigiosi tornei a livello nazionale e internazionale non rappresentano, pertanto, una sorpresa ma un normale risultato di un duro lavoro fatto di tecnica, disciplina comportamentale e voglia di migliorarsi sempre di più.

"Tutto questo non sarebbe stato possibile senza il sostegno di quelle persone che hanno creduto in noi - dichiarano i Giustiniano - e siamo certi di offrire sempre meglio il nostro servizio".

La famiglia Giustiniano è presente nelle sedi di via Giallonghi a Castelvetrano ai numeri 63 e 93. Da settembre ci sarà la grande novità della nuova sede.