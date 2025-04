Castelvetrano, perso finanziamento di 750 mila euro, il Comune ricorre per una firma "non vista" dai funzionari

di: Elio Indelicato - del 2025-04-12

Il Comune di Castelvetrano si è visto dichiarare irricevibile la domanda di finanziamento di 750 mila euro, presentata all’Assessorato della Famiglia per i fondi PR FESR Sicilia 2021/2027 per interventi di adeguamento , rifunzionalizzazione e ristrutturazione di edifici pubblici, compreso la fornitura di attrezzature e arredi a favore dei servizi sociali del Comune. Pare che alla base del diniego un vizio di forma legato ad una firma, nello specifico la domanda non sarebbe stata digitalmente sottoscritta dal Sindaco.

Sui social la notizia ha fatto un po' il giro della rete, innescando anche attacchi di carattere politico da parte di una fazione che avrebbe avuto dei ruoli nella passata legislatura. Così scrivono: "E adesso? Invece di chiedersi dove si è sbagliato, il Comune fa ricorso al TAR, nomina due avvocati, e via con altri soldi pubblici bruciati per coprire l’inadeguatezza. Il punto comico (si fa per dire) è che Comune, Regione e Governo nazionale sono tutti della stessa parte politica. Ma niente: nemmeno con la filiera del potere completa si riesce a ottenere un finanziamento".

I legali del Comune Maika Giacalone e Francesco Vasile, tengono a precisare preliminarmente che: "Facendo parte dell’avvocatura del Comune, l’Ente non ha dei costi aggiuntivi .Poi aggiungono che l’esclusione della richiesta è illegittima in quanto la domanda è stata sottoscritta digitalmente e che all’atto dell’apertura del file, la firma redatta in formato “P7M”, non sarebbe risultata visibile ai funzionari della Regione. In ogni caso-concludono i legali restiamo fiduciosi nell’esito della decisione del Tar, per potere recuperare il finanziamento che sarebbe molto importante per il nostro Comune, vista la destinazione di tali somme".

Una volta bastava una telefonata dagli uffici preposti, visto che poteva trattarsi di una pura dimenticanza di una firma, a sanare il tutto, adesso sempre per una firma si rischia di non potere accedere al finanziamento di 750 mila euro.