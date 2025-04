Il corto “Cominciamo da… Noi!” degli studenti della Pappalardo primo al Concorso Legalità dell'Etica promosso da Rotary Club

di: Comunicato Stampa - del 2025-04-12

Un grande traguardo per la comunità scolastica di Castelvetrano: l’Istituto Comprensivo “Lombardo Radice - Pappalardo” si è aggiudicato il 1° posto alla XIV edizione del Concorso Nazionale Legalità e Cultura dell’Etica 2024/2025, promosso dai Distretti italiani del Rotary International.

Il tema di quest’anno, quanto mai attuale e urgente, recita: “Il culto della forza e dell’aggressività è in preoccupante aumento tra i giovani: la Società, la Scuola e la Famiglia sono chiamate a prevenire ed affrontare il problema, contrastando la violenza giovanile anche attraverso la valorizzazione delle differenze di genere”.

Nel panorama di oltre 2200 elaborati pervenuti da scuole secondarie e istituzioni universitarie di tutta Italia, il corto amatoriale “Cominciamo da… Noi!”, realizzato dagli studenti del Plesso “Pappalardo”, ha saputo distinguersi per contenuti, originalità e impatto educativo. Il progetto è stato patrocinato dal Distretto 2110 Sicilia-Malta del Rotary International e dal Rotary Club Castelvetrano Valle del Belice.

Fortemente voluta dalla Dirigente Scolastica Prof.ssa Maria Rosa Barone, la partecipazione al concorso ha avuto l’obiettivo di stimolare nei giovani una riflessione profonda sui valori della legalità, del rispetto e della convivenza civile, valorizzando la scuola come nucleo fondante della comunità e palestra di cittadinanza attiva.

La cerimonia di premiazione si è tenuta venerdì 11 aprile 2025, presso la prestigiosa Sala Convegni della Biblioteca Nazionale Centrale di Roma, preceduta dall’Annuale Forum e dalla consegna dei riconoscimenti “Ambasciatore di Legalità”, “Cultura della Legalità”, “Eccellenza del Servizio” e premi all’attività didattica.

A rappresentare l’Istituto in occasione della premiazione, una delegazione accompagnata da figure istituzionali e rotariane, tra cui Marco Campagna, Presidente del Rotary Club Castelvetrano-Valle del Belice, e i soci Giacomo Bua, Barbara Vivona (Presidente della Commissione Etica promotrice del progetto) ed Erina Vivona.

I protagonisti del progetto sono stati gli alunni delle classi 2B e 3C del Plesso Pappalardo, supportati con entusiasmo dai docenti: C. Armata, E. Cammarata, B. Lucido, E. Rallo, C. Sinacori, F. Federico, M.T. Clemente, C. Barbera e M. Zancana.

Gli studenti coinvolti nella realizzazione del cortometraggio sono: B. Alessandrino, V. Agate, B. Malabotte, S. Caccio, S. Rizzuto, C. Buscemi, G. Mirabile, C. Mirrione, A. Passalacqua, S. Abitabile, A. D’Anna.

Un sentito ringraziamento per il prezioso sostegno va anche alla CityPassTravel Agenzia di Viaggi e alla Fratelli Clemente, che hanno creduto e collaborato alla riuscita del progetto.

“Cominciamo da… Noi!” non è solo un titolo, ma un invito concreto a trasformare ogni aula in un laboratorio di valori, dove legalità, etica e rispetto non sono concetti astratti, ma pratiche quotidiane.