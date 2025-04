(VIDEO) Cimitero, operai Italgeco al lavoro: "Rallentati dall'immondizia che i cittadini portano da casa". L'appello di Lentini: "I cittadini curino meglio le proprie tombe"

di: Redazione - del 2025-04-14

Al Cimitero Comunale di Castelvetrano la ditta che si è aggiudicata il bando, la Italgeco è presente con unità lavorative che si occupano anche della manuntenzione e della pulizia ma dopo il sopralluogo del Sindaco Lentini, accompagnato dagli Assessori Ingrasciotta e Brillo, sabato scorso, ci si è resi conto che i lavori sono rallentati per via di una situazione di cattiva messa in opera della raccolta differenziata.

Come ci riferisce un operaio della Italgeco: "Stiamo perdendo moltissimo tempo perché se le persone ci aiutassero a collaborare a fare la differenziata e noi giustamente andremo avanti con i lavori che il cimitero occupa di fare tantissimi lavori poi le persone pure da casa portano l'immondizia. Troviamo di tutto: reggiseni, indumenti, birre insomma di tutto e noi che siamo in totale sette, il nostro lavoro si rallenta. Tra lunedì e martedì inizieremo tra lunedì inizieremo con il diserbaggio delle dell'erba".

Anche il Sindaco Lentini toccando con mano la situazione all'interno del Cimitero non ha nascosto che il Comune potrebbe supportare l'opera di pulizia: "Sicuramente vi sono delle aree cimiteriali che hanno bisogno di un intervento d'urto chiamiamolo così per poter proprio eliminare le erbe infestanti che si stanno manifestando e che creano un cattivo decoro bisogna anche dire che bisogna anche invitare i cittadini ad curare meglio le loro tombe perché vi sono aree occupate dalle tombe quindi di pertinenza del privato che ha in concessione l'aria stessa abbandonata e che quindi vanno vanno curate però il Comune deve fa la sua parte e quindi indubbiamente parlerò con il RUP il responsabile che si occupa l'azienda che ha avuto in appalto la gestione del cimitero perché si possa fare un intervento d'urto su queste criticità che oggi abbiamo constatato con mano anche sui bagni bisogna fare un intervento più decisivo per metterli in sicurezza e in decoro.

Riportare con immediatezza i luoghi a decoro e quindi è necessario fare un ragionamento con l'azienda che gestisce il cimitero per vedere se è possibile appunto dedicare una settimana 10 giorni 15 giorni un mese proprio un'azione intensiva di eliminazione delle erbacce e di pulizia del cimitero e poi provvedere con dei preparati chimici per vedere per evitare che queste erbacce ritornino ad infestare il cimitero con la celerità con cui il nostro clima determina. Abbiamo visto degli operai della ditta in azione proprio oggi e ma non sono evidentemente non sono sufficienti perché la presenza di erbacce infestanti è veramente significativa".