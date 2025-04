Il lettore scrive: "Chiediamo da tempo l'affissione del senso unico in via Monterotondo"

di: Redazione - del 2025-04-14

Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione del nostro lettore Vincenzo Cudia che evidenzia una situazione legata alla via Monterotondo a Castelvetrano.

"La via in oggetto per le sue dimensioni non consente il transito delle auto nei due sensi di marcia e per tale motivo è stato chiesto più volte e anche con PEC al comando dei Vigili Urbani l'affissione del senso unico. Dopo la creazione della buca come da immagini allegate è diventato impossibile transitare. Tale buca insiste da mesi. Speriamo si possa riparare celermente ed affiggere il senso unico indispensabile".