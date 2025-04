Da domani e fino al 6 giugno scatta la Ztl a Marinella di Selinunte, solo domeniche e festivi

di: Redazione - del 2025-04-12

Riparte la Zona a Traffico Limitato nella frazione di Marinella di Selinunte per tutte le giornate domenicali e festive infrasettimanali, con decorrenza dal 13 aprile 2025 e sino al 6 giugno 2025. Questa l'ordinanza del Responsabile di Settore, il Comandante della Polizia Municipale di Castelvetrano, Dott. Antonio Ferracane.

L'ordinanza è riferita in particolare nelle seguenti vie e piazze e nelle seguenti fasce orarie:

- dalle ore 17:30 alle ore 20:00 nella via Caboto, piazza Efebo, via Scalo di Bruca, piazza

Empedocle, via Marco Polo e via Pigafetta;

- dalle ore 20:00 alle ore 24:00 nella via Marco Polo e nella via Pigafetta.

Le autorizzazioni per l’accesso e la circolazione in deroga, dei veicoli di seguito specificatamente indicati:

1) veicoli al servizio di persone con disabilità purché munite di apposito contrassegno;

2) veicoli delle Forze di Polizia Statali e Locali;

3) veicoli adibiti al servizio del soccorso pubblico;

4) veicoli istituzionali del Comune di Castelvetrano e degli Enti Pubblici;

5) veicoli utilizzati dai medici e medici veterinari che operano in regime di reperibilità e/o in

visita domiciliare che, comunque, dovranno fornire apposito documento giustificativo;

6) i marinai/pescatori che dovranno raggiungere le imbarcazioni ormeggiate al porticciolo;

7) i veicoli utilizzati dai turisti per raggiungere le strutture alberghiere ubicate all’interno della

Z.T.L. solo ed esclusivamente per consentire il carico e scarico dei bagagli;

8) ai residenti/dimoranti in possesso del posto auto.