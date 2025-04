"Un seme di consapevolezza per crescere cittadini responsabili", interessante incontro con il Capitano dei Carabinieri Mantovani

di: Comunicato Stampa - del 2025-04-12

Martedì 8 aprile 2025, alle ore 9.00, nella Palestra-Auditorium della Scuola primaria “Ruggero Settimo”, si è svolto il terzo incontro del ciclo “Lezioni di Legalità”, un appuntamento formativo che ha coinvolto le classi quinte dell’I.C. “Giuseppe Di Matteo”.

L’incontro è stato impreziosito dalla presenza del Capitano Mantovani, rappresentante dell’Arma dei Carabinieri, che con parole chiare, dirette e cariche di significato ha raccontato ai ragazzi cosa significa difendere la legalità ogni giorno, anche nelle piccole azioni. Il Capitano ha saputo catturare l’attenzione degli alunni con esempi concreti e uno sguardo umano sulla responsabilità che ciascuno può e deve assumersi nella società.

Accanto a lui, la Dirigente Scolastica, prof.ssa Vania Stallone, che ha aperto l’incontro con parole profonde e autentiche, sottolineando l’importanza di coltivare nei giovani il senso della giustizia, della correttezza, dell’impegno civile.

“La legalità non è una materia da studiare, ma uno stile di vita da abbracciare”, ha affermato la Dirigente, lanciando un messaggio forte e chiaro a tutti i presenti. L’incontro si è sviluppato come un dialogo aperto, un racconto a più voci che ha aiutato i giovani studenti a riflettere su concetti fondamentali come il rispetto delle regole, il valore della giustizia, l’importanza dell’onestà e il coraggio di scegliere sempre da che parte stare.

Le “Lezioni di Legalità” non sono semplici conferenze: sono occasioni preziose per seminare il senso civico, alimentare lo spirito critico e costruire, giorno dopo giorno, quella cultura della legalità che deve diventare patrimonio comune e quotidiano.

"Perché la legalità non è solo un principio, ma una scelta. Un cammino. Un orizzonte verso cui tendere insieme. I ragazzi hanno partecipato con entusiasmo e rispetto, ponendo domande, ascoltando, riflettendo. Il seme della legalità, in questo incontro, ha trovato terreno fertile. - continua la Dirigente - Perché educare alla legalità è un atto d’amore verso il futuro. E noi lo facciamo insieme, ogni giorno. Un grazie sentito ai docenti, agli organizzatori e a tutti coloro che credono che l’educazione alla legalità sia la strada maestra per formare cittadini liberi, consapevoli e responsabili".