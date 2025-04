Tornei in beneficenza, continua l’impegno del Tenente Colonello Barreca nell’organizzazione di importanti eventi benefici

di: Redazione - del 2025-04-12

Continua l'impegno delle nazionali cantanti e attori in giro per l'Italia e delle selezioni di magistrati e forze dell'ordine grazie all'impegno del Tenente Colonello dei Carabinieri Filippo Barreca (nella foto sotto con Paolo Brosio) ex portiere di Folgore e Palermolympia fra le altre. L'ultimo evento organizzato si è svolto oggi a Monopoli, per rendere omaggio alla memoria di Totò Schillaci con un torneo che ha visto impegnata anche la Nazionale cantanti.

Una mattinata all’insegna dello sport per uno scopo solidale dell’evento che ha avuto un obiettivo importante ovvero sostenere l'impegno per l'assistenza e dare speranza ai malati oncologici terminali. Tra i testimonial, anche il giornalista Paolo Brosio, in prima linea nel sociale come dimostra il suo impegno per la costruzione dell’Ospedale della Pace in Erzegovina.