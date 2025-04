Selinunte, sarà inaugurata oggi la Stele per la Pace donata dal Rotary club

di: Comunicato Stampa - del 2025-04-13

Il Rotary Club di Castelvetrano Valle del Belice, insieme al Rotaract e all’Interact, è lieto di annunciare la cerimonia di inaugurazione della Stele per la Pace, che si terrà domenica 13 aprile alle ore 16:00 presso l’ingresso del Parco Archeologico di Selinunte. L’evento rientra nel progetto distrettuale del Distretto 2110 Sicilia e Malta, che ha già visto l’installazione di stele simili in numerose città siciliane, con l’obiettivo di diffondere un messaggio di fratellanza e cooperazione tra i popoli. Un’iniziativa che assume un valore ancora più forte in un periodo storico segnato da conflitti e divisioni.

La cerimonia vedrà la presenza del Governatore del Distretto 2110, Giuseppe Pitari, che condividerà con noi il significato di questo progetto, simbolo dell’impegno del Rotary per la costruzione di un mondo più pacifico. La scelta di Selinunte, antica città e punto di incontro tra civiltà diverse, vuole ribadire l’importanza del dialogo e della comprensione reciproca.

Luogo sacro dove le genti di tutto il mondo che varcheranno l’ingresso del Parco potranno vedere la “Stele della Pace” che racconterà nel futuro la mission fondamentale del Rotary: la Pace. Luogo dove verrà posta accessibile a tutti, all’ aperto e visibile anche a distanza. Espressione visiva e tangibile di impatto positivo e duraturo che può ispirare e sensibilizzare le persone e le comunità a riflettere sull’importanza assoluta della Pace e su come ciascuno possa contribuire ad essa. Questa forma d’arte per diffondere il messaggio di pace e contribuire ad un mondo unito e pacifico, attraverso l’impegno e la collaborazione a livello locale e globale.

Il Rotary Club ringrazia il Parco Archeologico di Selinunte, nella persona del Direttore Felice Crescente e suo staff, il Sindaco di Castelvetrano, Giovanni Lentini, per aver sostenuto e condiviso questo Progetto, l'autore dell’opera lo scultore Antonio Gentile e gli architetti Valerio Bandiera e Stefania Bandiera.