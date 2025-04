Tragico incidente sull’A29. Muore una coppia a bordo di una moto

del 2025-04-13

Tragico incidente ieri allo svincolo di Dattilo dell’autostrada A29 a Trapani. A perdere la vita Giovanni Finocchiaro, di 60 anni ortopedico ed ex assessore di Giarre, e Serafina Cantarella, di 57 anni, entrambi residenti a Macchia. La coppia era a bordo di una motocicletta e sono morte a seguito di uno scontro con un'Audi guidata da un 39enne residente in provincia di Palermo. I carabinieri sono al lavoro per ricostruire la dinamica del tragico sinistro.