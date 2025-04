L'Aurora anche quest'anno in DIRETTA su Castelvetranonews. Segui l'evento in streaming

di: Redazione - del 2025-04-16

Dopo il successo registrato negli anni scorsi della diretta streaming, seguita in tutto il mondo, della funzione dell'Aurora trasmessa su Castelvetranonews.it quest'anno, sarà riproposto l'evento mediatico molto sentito dai castelvetranesi.

L’evento sara in diretta live streaming sulla pagina facebook di Castelvetranonews.it con il Direttore di CNews.it Elio Indelicato e gli interventi dei suoi ospiti. Appuntamento il giorno di Pasqua, domenica 20 aprile 2025.

Evento in collaborazione con:

Terramia, prodotti tipici via Tagliata 6 Castelvetrano

Overkids, abbigliamento per bambini, via Vittorio Emanuele 132 Castelvetrano

Assoalbergatori Selinunte, Federalberghi Trapani delegazione Selinunte, CSTM Accademia del Turismo

Zancana Distribuzione, via Giovanni Caracci, 65, Castelvetrano

Lisciandra Elettroforniture, piazza Diodoro Siculo, 13, Castelvetrano

Non Solo Sport, abbigliamento sportivo per tutte le età, via Caduti di Nassirya, Castelvetrano

Martino Calogero, commercio all’ingrosso di acque minerali e bevande, naturali e gassate, via Pausania, 18, Castelvetrano,

Studio Celia Consulenza Automobilistica di Fasciolo Francesco - Delegazione ACI Castelvetrano, via Bonsignore, 40, Castelvetrano

Oru Virdi, Olio extra Vergine d'oliva Nocellara in collaborazione con Hotel Althea a Castelvetrano, Hotel Admeto e Hotel Alceste a Marinella di Selinunte.