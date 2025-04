Castelvetrano piange la scomparsa di Salvatore Campagna, capitano della Folgore negli anni 70

di: Redazione - del 2025-04-16

Un male se l'è portato via in poco più di due mesi, Castelvetrano piange la scomparsa di Salvatore Campagna, 75 anni, impiegato Enel in quiescenza ma ricordato nell'ambiente sportivo per i suoi trascorsi da calciatore nelle file della Folgore.

Con la maglia rossonera ha giocato fino alla stagione 1979/80 indossando per diverso tempo la fascia di capitano. Vanta anche nella sua carriera di aver indossato la gloriosa maglia della Nissa. I funerali si svolgeranno domani pomeriggio presso la Chiesa dei Cappuccini di Castelvetrano.

Alla famiglia Campagna le condoglianze della redazione di CastelvetranoNews.it