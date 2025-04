Castelvetrano, dopo oltre 30 anni un nuovo Regolamento Edilizio Comunale. Approvato in Consiglio

di: Comunicato Stampa - del 2025-04-17

Approvato nella seduta del Consiglio Comunale del 16 aprile il nuovo Regolamento Edilizio Comunale (REC). Questo strumento normativo di carattere tecnico-operativo, che si integra con il piano urbanistico comunale, rappresenta un passo fondamentale verso un’urbanistica più moderna e sostenibile.

"Dopo ben 31 anni, il Comune di Castelvetrano si dota finalmente di un nuovo Regolamento Edilizio Comunale (REC), approvato dal Consiglio Comunale", dichiara il Sindaco Lentini sulla pagina ufficiale.



Il nuovo REC, conforme alla legge regionale 13 agosto 2020, n. 19, articola norme tecniche relative a diversi aspetti essenziali della costruzione e modifica dei manufatti edilizi. Tra le novità più rilevanti troviamo:

Smaltimento delle pratiche CILA, SCA e SCIA urbanistiche: D’ora in poi, saranno esaminate solo le pratiche sorteggiate, snellendo così il processo burocratico.

Riduzione dell’altezza dei locali commerciali: L’altezza minima per gli edifici destinati ad attività commerciali scende da 3,5 metri a 3 metri, rendendo gli spazi più facilmente adattabili alle esigenze del mercato.

Monetizzazione dei parcheggi: Sarà possibile monetizzare i parcheggi di dimensioni ridotte fino a 10 mq nelle zone A e B, offrendo maggiore flessibilità e opportunità di sviluppo urbano.

Il vice sindaco e assessore all’Urbanistica, Ing. Mariano Palermo, ha sottolineato l’importanza di questo traguardo: “Il piano precedente era obsoleto e non rispondeva più alle esigenze urbanistiche attuali, essendo in vigore dal 1994. Con il nuovo REC, vogliamo promuovere uno sviluppo sostenibile e rispondere alle nuove sfide che il nostro territorio ci pone”.

Il nuovo regolamento, composto da 104 articoli, è concepito per essere un documento flessibile, capace di adattarsi alle mutevoli esigenze del nostro territorio. Entrerà in vigore tra 90 giorni, dando così la possibilità a tecnici, associazioni e cittadini di prenderne coscienza e conoscenza, rendendolo un vero e proprio strumento condiviso. Inoltre, il regolamento stabilisce norme generali e specifiche riguardo alla sicurezza, al risparmio energetico, alla prevenzione dei rischi e all'eliminazione delle barriere architettoniche, garantendo così un ambiente più sicuro e vivibile per tutti.



"Un grande risultato per Castelvetrano, - dichiara Lentini - che abbiamo promesso in campagna elettorale e che oggi grazie all’ impegno costante e condiviso della giunta, dal direttore della VI direzione arch. Pasquale Calamia e dai suoi uffici e dalla I Commissione consiliare permanente, vede la luce dopo poco meno di 10 mesi dal nostro insediamento. Ringraziamo gli uffici competenti e tutti coloro che hanno contribuito a questo importante risultato".