Sciacca, mancano farmaci oncologici in Ospedale. Primario fa 180 km in auto per andarli a ritirare

del 2025-04-17

Mancano i farmaci oncologici del reparto che dirige a Sciacca e il primario decide di farsi 180 km tra andata e ritorno, per recuperare ad Agrigento i farmaci salvavita considerato che ci sono pazienti che attendono per le cure. Protagonista il primario Domenico Santangelo.

A darne notizia è stato il capogruppo della Dc all’Assemblea regionale siciliana, Carmelo Pace. “Al netto della gratitudine, che esprimo pubblicamente, per il gesto encomiabile di un professionista che ha a cuore il diritto alla salute e alle cure dei nostri concittadini, mi chiedo e vi chiedo: non ci avevano assicurato, dalla direzione sanitaria, che era stato tutto risolto?»

.«La camera bianca è ancora indisponibile, i farmaci salvavita continuano ad arrivare in ritardo e, ahinoi, grazie, a quanto pare, all’impegno di una persona scrupolosa rientrata dal congedo per fronteggiare questa situazione – prosegue il deputato regionale – In questo momento il numero delle persone che attendono, in reparto, i farmaci salvavita sarebbero venti. Nessuno di loro ha certezza sui tempi d’attesa per le cure. Siamo già al quarto giorno. Per quanto tempo deve andare avanti questa storia? È questa la sanità che ci meritiamo?»