Sedicente carabiniere tenta di truffare anziana, arrestato catanese in trasferta

di: Comunicato Stampa - del 2025-04-15

I Carabinieri della Compagnia di Marsala hanno arrestato un 34enne catanese che ha tentato, con la tecnica del finto Carabiniere e del finto incidente stradale, di farsi consegnare denaro e monili in oro da una 80enne del luogo. L’anziana 80enne veniva contattata sulla propria utenza telefonica da un uomo che, fingendosi Carabiniere la informava che suo figlio era rimasto coinvolto in un sinistro stradale e che, per evitare l’arresto, bisognava subito consegnare del denaro contante o dell’oro ad un sedicente avvocato che si sarebbe presentato presso l’abitazione. Poco dopo si presentava presso la

sua abitazione il 34enne ma in quel momento, fortunatamente, una vicina di casa aveva ascoltato il dialogo e, rendendosi conto della truffa, ha avuto la prontezza di chiamare il 112.

I militari si sono precipitati presso l’abitazione dell’anziana sorprendendo il 34enne che si era già fatto consegnare soldi e monili in oro. Dopo l’udienza di convalida, il 34enne è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. Purtroppo queste modalità di truffa, ad opera di sedicenti Carabinieri che paventano finti incidenti stradali in cui sarebbero rimasti coinvolti dei propri cari, sono molto frequenti ed è di fondamentale importanza, in questi casi, contattare immediatamente il 112. Ancora una volta, un tempestivo intervento, ha permesso di scongiurare che l’ennesima truffa andasse a segno.

Al fine di informare il più alto numero di cittadini, l’Arma dei Carabinieri organizza sul territorio dei seminari informativi presso i circoli ricreativi, le parrocchie ed altri luoghi di aggregazione spiegando le modalità con cui vengono attuate le truffe in danno delle persone anziane e come difendersi: è di fondamentale importanza contattare immediatamente il 112 affinché si possa tempestivamente intervenire.