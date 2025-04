Autobus di linea a fuoco sul tratto Menfi -Santa Margherita. In salvo tutti i passeggeri

di: Redazione - (fonte: Il futuro dipende da te) - del 2025-04-15

(ph. Il futuro dipende da te)

Autobus di linea a fuoco sul tratto Menfi -Santa Margherita. Va a fuoco il gruppo motore dell'autobus degli studenti pendolari che da Menfi arriva a Santa Margherita, via Senia. Accortosi del fumo, l'autista, ha subito accostato il mezzo e fatto scendere in sicurezza tutti gli studenti. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Santa Margherita e Carabinieri per domare l'incendio e mettere in sicurezza la viabilità che è stata bloccata.

Tanto spavento ma per fortuna nessuno si è fatto male. Un probabile guasto al motore ed il conseguente incendio potevano creare gravi conseguenze, la tempestività dell'autista è stata fondamentale per mettere a riparo tutti gli occupanti.