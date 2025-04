Castelvetrano, serie di furti nella notte anche a Triscina e Selinunte, indagano i Carabinieri

di: Redazione - del 2025-04-16

Serie di furti nelle zone balneari di Selinunte e Triscina ai danni di esercizi commerciali. L'altra notte a Selinunte sono stati presi di mira un Bar tabacchi, dove sono stati prelevati soldi e Gratta e Vinci, ed un ristorante pizzeria aperto solo d'estate dal quale sono stati prelevati attrezzi da cucina. A Triscina invece ad essere derubati sono stati dei supermercati e macellerie dove pare siano state prelevate bibite. Sembra che però giorni fa proprio a Triscina i Carabinieri di Castelvetrano hanno arrestato in flagranza una persona trovata proprio dentro un supermercato.

Nella notte, furto con spaccata ai danni di un esercizio commerciale sito nella via XX Settembre. I ladri dopo aver divelto la porta vetrata ma sono scappati forse per via dell'allarme che è scattato. Sugli episodi indagano i Carabinieri.