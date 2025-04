Marinella, tutto pronto per il doppio senso di circolazione di via Cavallaro, ordinanza della Polizia Municipale

di: Redazione - del 2025-04-16

Manca solo la rimozione e la messa in opera della segnaletica verticale e poi sarà autorizzata la circolazione nel doppio senso di marcia nella via Cavallaro dopo tante polemiche e discussioni sulla messa in opera della pista ciclabile. Emanata un'ordinanza dirigenziale n. 105 del Responsabile di Settore, il Comandante della Polizia Municipale di Castelvetrano, Dott. Antonio Ferracane.

L'ordinanza regolerà divieti e accessi nelle vie interessate come si legge: "via Cavallaro – via Trenta Salme – via Pitagora – via Persefone

- LIMITE MASSIMO DI VELOCITÀ KM/H 30 (fig. II 50 Art. 116 Reg. Es. C.d.S.);

- DIVIETO DI FERMATA (fig. II 75 Art. 120 Reg. Es. C.d.S.) lato corsia ciclabile.

via Cavallaro (tratto stradale dall’intersezione con la via Trenta Salme all’intersezione con la via Persefone) - DOPPIO SENSO DI MARCIA.

via Cavallaro

- DIREZIONE CONSENTITA DIRITTO E A SINISTRA (fig. II 81/c Art. 122 Reg. Es. C.d.S.) integrato dal pannello “ECCETTO RESIDENTI” (tratto stradale dalla stessa via Cavallaro “impianto semaforico” con la via Trenta Salme) per i veicoli con direzione di marcia verso il Cento Frazione;

- DIREZIONE DI MARCIA DIRITTO E A DESTRA (fig. II 81/b Art. 122 Reg. Es. C.d.S.) intersezione stradale con la via Trenta Salme “impianto semaforico” per i veicoli con direzione di marcia per la S.P. 56.

via Trenta Salme

- SENSO UNICO DI MARCIA (fig. II 348 Art. 135 Reg. Es. C.d.S.) (tratto stradale

dall’intersezione stradale con la S.S. 115/dir alla via Cavallaro “impianto semaforico”);

- SENSO VIETATO (fig. II 47 Art. 116 Reg. Es. C.d.S.) integrato dal pannello

“ECCETTO RESIDENTI” nella via Trenta Salme (tratto stradale dall’intersezione dalla via Cavallaro “impianto semaforico” alla S.S. 115/dir);