Castelvetrano, il cimitero sarà aperto anche a Pasquetta. L'annuncio di Italgeco

di: Comunicato Stampa - del 2025-04-17

Il cimitero di Castelvetrano rimarrà aperto anche a Pasquetta. Italgeco, che gestisce i lavori di ampliamento e i servizi cimiteriali, ha deciso di rendere accessibile l’area anche il lunedì in Albis, dalle 8:00 alle 13:00; l’orario è stato esteso alle domeniche e ai festivi di tutto l’anno, anche a Ferragosto. In questo modo, la società intende soddisfare le esigenze di quei cittadini che vivono fuori città e che a causa di impegni lavorativi possono dedicare solo questi giorni a onorare la memoria dei propri cari estinti.

“Siamo consapevoli – dichiarano dalla Italgeco – dell’importanza affettiva e del valore che il cimitero riveste per la comunità. Garantire l’apertura anche a Pasquetta, così come faremo a Ferragosto, non è altro che un piccolo gesto, un segno di rispetto nei confronti dei castelvetranesi e della memoria di coloro che non ci sono più”.