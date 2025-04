Albergatori Selinunte: "Allarme idrico a Marinella per mancata erogazione" Nota dell'Associazione

di: Comunicato Stampa - del 2025-04-18

Comunicazione urgente redatta dall'Associazione Albergatori Selinunte che lancia un vero e proprio segnale di allerta per la mancata erogazione di acqua potabile nella rete idrica al servizio della borgata di Marinella di Selinunte. Albergatori costretti all’affidamento del servizio di approvvigionamento idrico privato delle autobotti oltretutto insufficienti a garantire la quantità d’acqua potabile richiesta.

Con la nota gli Albergatori chiedono "di poter ricevere informazioni in merito alle problematiche che, in questo momento, precludono la regolare fornitura del servizio pubblico di acqua potabile, in modo da poter intervenire, in qualsiasi modo ed ove sia necessario, in supporto alla Pubblica Amministrazione e nell’interesse di tutte le strutture alberghiere associate, dall’Associazione Albergatori Selinunte rappresentate, al fine di non compromettere la stagione turistica e nell’ottica di garantire sempre i nostri migliori servizi ai flussi turistici in soggiorno e in transito presso la borgata di Marinella di Selinunte".

"La carenza di acqua potabile - prosegue la nota - genera inevitabilmente un disservizio agli ospiti presenti nelle strutture a tutti i livelli, dalla ristorazione al pernottamento, dall’igiene alla salute pubblica, oltre il danno economico per il costo sostenuto e da sostenere sino a quando l’erogazione pubblica non ritorni nei parametri della normalità".