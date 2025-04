Salemi, interventi sulla strada di contrada Settesoldi Scalisi: "Prima risposta alle esigenze di residenti e agricoltori"

di: Comunicato Stampa - del 2025-04-19

Ultimati a Salemi una serie di interventi di manutenzione del fondo stradale e messa in sicurezza in una porzione della strada provinciale 80, che dal centro abitato conduce in contrada Settesoldi. I lavori sono stati finanziati con centomila euro provenienti dal Libero consorzio comunale di Trapani. La cifra era stata fissata dall'ente di area vasta e assegnata al Comune di Salemi nell'ambito dell'assemblea dei sindaci: in quella occasione si era stabilito che ogni Comune della provincia di Trapani avrebbe ottenuto la stessa somma per un intervento di manutenzione su una delle strade provinciali che ricadono sul proprio territorio.

Al Comune di Salemi spettava portare avanti tutto l'iter, partendo dall'individuazione del Rup (Responsabile unico del procedimento) e del gruppo di progettazione dei lavori. Si scelse così di intervenire sulla Sp 80 fino all'esaurimento dei fondi messi a disposizione dal Libero consorzio. Gli adempimenti in capo al Comune sono stati portati a termine, così come i lavori. L'intervento è stato effettuato dagli operai della ditta 'Fontana Antonella' di Gibellina.

"Da tempo la strada provinciale 80 di Settesoldi soffriva per la carenza di manutenzione dovuta alla scomparsa, di fatto, delle vecchie Province e alla carenza di risorse - afferma il sindaco di Salemi, Vito Scalisi -. Grazie a questo intervento si è riusciti a dare una risposta, seppur parziale per via della limitata disponibilità dei fondi che ci erano stati assegnati, ai tanti residenti della zona e agli agricoltori. Un ringraziamento agli uffici del Comune, che hanno portato avanti l'iter dei lavori con efficienza ed efficacia".