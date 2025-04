Castelvetrano, bimbo di 6 anni cade in una cisterna vuota, salvato dai Vigili del fuoco

di: Redazione - del 2025-04-20

All'ora di pranzo di oggi un bambino di 6 anni e mezzo, M.F. del 2018 é caduto accidentalmente in una cisterna vuota all'interno dell'edificio dove abita la nonna, a Castelvetrano nella via Garibaldi. Un attimo di disattenzione della nonna, che aveva dimenticato di prendere una cosa da casa sua, é stato fatale. Il piccolo ha spostato la copertura precaria della cisterna, profonda circa 5 metri, ed è caduto giù.

I Vigili del fuoco di Castelvetrano tempestivamente hanno raggiunto la via Garibaldi, si sono calati nella cisterna ed hanno recuperato il bambino con una manovra di tecniche s.a.f. Dopo averlo portato in superficie, il bambino,senza apparenti conseguenze per la sua salute, è stato consegnato alle cure dei sanitari del 118.