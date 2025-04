Castelvetrano, falsi operatori di assistenza domiciliare, il Comune invita a prestare attenzione

di: Comunicato Stampa - del 2025-04-21

(ph. adobe stock )

Stanno giungendo segnalazioni di persone che, spacciandosi per operatori del servizio di assistenza domiciliare comunale, cercano di entrare nelle abitazioni, soprattutto di persone anziane. Il Comune di Castelvetrano - attraverso una nota pubblicata sul profilo ufficiale social del Sindaco - desidera chiarire che il personale autorizzato è sempre munito di tesserino di riconoscimento.

Inoltre, ogni visita viene sempre preannunciata tramite una telefonata dei Servizi Sociali, nella quale vengono forniti il nome e il cognome dell'operatore che si presenterà a casa vostra. S'invitano tutti i cittadini a prestare la massima attenzione e a verificare sempre l'identità delle persone che si presentano come operatori del Comune. In caso di dubbi, non esitate a contattare il Comune o il 112.