La Banda Musicale “Francesco Mangiaracina” dopo otto anni torna ad avere una sede

di: Comunicato Stampa - del 2025-04-21

Dopo oltre otto anni la Banda Musicale “Francesco Mangiaracina” tornerà finalmente ad avere una sede stabile, i locali comunali del Laboratorio Musicale “Raffaele Caravaglios”, in via Vittorio Veneto. “Un traguardo atteso da tempo - ha dichiarato Francesco Silistria Milazzo - e mai concretizzato in passato, che abbiamo fortemente voluto e che oggi assume un valore ancora più profondo, proprio in coincidenza con il culmine degli impegni pasquali in cui la nostra Banda si è distinta con grande onore. Prima, con la loro partecipazione alla Processione dei Misteri di Trapani, portando alto il nome di Castelvetrano; poi, con la coinvolgente esecuzione durante la tradizionale Aurora".

"Un ritorno che non è solo simbolico, ma concreto: grazie alla deliberazione approvata in giunta - dichiara il Sindaco Lentini - i locali verranno concessi in comodato d’uso gratuito all’Associazione Musicale per svolgere corsi gratuiti di musica aperti a tutti, promuovendo cultura e inclusione, specialmente tra i più giovani e le fasce più fragili della nostra comunità, oltre che alla disponibilità ad essere presenti gratuitamente nelle più importanti festività cittadine. È un segnale forte: la cultura, la musica, l’identità e il talento del nostro territorio meritano spazi, riconoscimento e sostegno. E in questo giorno di festa e rinascita, non potevamo scegliere momento migliore per restituire alla Banda la sua “casa”. Un ringraziamento sentito a tutti coloro che hanno reso possibile questo risultato. Castelvetrano rinasce anche così, con le sue note più belle".