Castelvetrano, il volo nel pozzo profondo 5 metri, la paura e l’abbraccio ai Vigili del Fuoco

di: Redazione - del 2025-04-21

Un miracolo nel giorno di Pasqua a Castelvetrano. Un volo dentro un pozzo di 5 metri e un abbraccio e un ringraziamento in lacrime al soccorritore del Vigile del Fuoco che si è calato nel pozzo per riportarlo in superficie. All'ora di pranzo di ieri il piccolo Francesco, 6 anni, mamma di Castelvetrano e papà tedesco, é caduto accidentalmente in una cisterna vuota all'interno dell'edificio dove abita la nonna, a Castelvetrano nella via Garibaldi. Il piccolo aveva spostato la copertura precaria della cisterna, profonda circa 5 metri, ed era caduto giù.

I Vigili del fuoco di Castelvetrano tempestivamente hanno raggiunto la via Garibaldi, si sono calati nella cisterna ed hanno recuperato il bambino con una manovra di tecniche s.a.f. Francesco, una volta riportato in superficie, è apparso spaventato ma in buona salute.

Immediatamente trasportato in Ospedale sono stati effettuati tutti i controlli del caso e i medici hanno confermato ai familiari che il piccolo Francesco non ha riportato conseguenze a seguito dell’impatto dopo il volo di 5 metri. Dopo la grande paura per i genitori e nonni una bella notizia che ha riportato la serenità in famiglia.