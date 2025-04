Castelvetrano, auto contro colonnina del gas. Spavento per i residenti, Vigili del fuoco in azione

di: Redazione - del 2025-04-18

Un uomo al volante di una vettura, per cause in via di accertamento, ha impattato contro una tubatura del gas metano provocando fuoriuscita dela sostanza altamente infiammabile. La copiosa fuga di gas ha allarmato i residenti della zona. Sono intervenuti i Vigili del Fuoco. Il fatto è avvenuto fra la via Leopardi e la via Ciullo d'Alcamo. La strada è rimasta chiusa al traffico fino alla fine dell'intervento. I vigili del Fuoco e l'azienda del gas hanno messo in sicurezza la presa in attesa che arrivi la ditta che provveda alla sostituzione della colonnina.