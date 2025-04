Un altro ex rossonero ci ha lasciati, è scomparso Gianni Petrone. Il ricordo dell'amico e compagno Baldo Nastasi

di: Redazione - del 2025-04-18

E' scomparso un altro calciatore che ha militato nella Folgore ai tempi della Quarta Serie, dopo l'addio a Salvatore Campagna, oggi l'ambiente folgorino piange per la dipartita di Gianni Petrone, 75enne ex terzino. Petrone arriva a Castelvetrano nel lontano 1968 e vi rimane fino alla stagione 1972/73 prima di passare al Marsala.

Il ricordo di Petrone nelle parole di Baldo Nastasi, suo compagno in rossonero e con la il Marsala: "Mi è giunta oggi una triste notizia da parte del mio carissimo amico e compagno di tante battaglie sportive Nicoló Ferrante. Mi ha comunicato la scomparsa del nostro carissimo Gianni Petrone. Dal lontano 1968 per otto anni di fila abbiamo vissuto insieme delle bellissime pagine sportive e di amicizia, prima con la Folgore di Castelvetrano in Serie D e poi con il Marsala in Serie C. Ricordo che era Luglio del 1968 e noi due insieme a Paolo Riggio e Carmelo Cumbo arrivammo a Castelvetrano. Vogliosi di fare bene, quattro diciassettenni che entravano nel mondo del calcio professionistico. Dopo appena un anno di apprendistato, siamo diventati quattro titolari di quella Folgore in Serie D. Caro Gianni ti voglio ricordare con queste foto che racchiudono un po' quello che è stato il nostro legame affettivo e sportivo. Riposa in pace amico mio, questo non è un addio ma un arrivederci".

Una formazione della Folgore 1972-73 - Quarta Serie (Serie D)

In alto da sx: Ferrante, Ingrande, Urbano, Petrone, Nastasi, Ciriesi.

Accosciati da sx: Asaro, Pullara, Aiello, Reina, Telari.