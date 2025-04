Santa Ninfa, finanziamento di 350 mila spazi esterni scuole Rosmini e Collodi

di: Comunicato Stampa - del 2025-04-19

A comunicarlo nei giorni scorsi è stato personalmente l'Assessore Regionale all'Istruzione e alla Formazione Professionale On. Mimmo Turano, a cui va il nostro ringraziamento. Il Comune di Santa Ninfa, infatti, lo scorso anno ha partecipato al bando pubblicato nell'ambito dell'Azione 4.2.1 del PR FESR SICILIA 2021/2027, il cui obiettivo principale è il contrasto alla dispersione scolastica, attraverso il miglioramento dell'accessibilità e della qualità degli ambienti formativi. L’importo dei lavori finanziati è pari a 350.000 euro.

“Un altro importante risultato per la nostra comunità frutto del lavoro sinergico tra Amministrazione comunale e Ufficio tecnico volto a cogliere nuove opportunità per Santa Ninfa. Un ringraziamento agli Ingegneri Filippo Luppino e Francesco Seidita per la professionalità e la collaborazione che quotidianamente mostrano nell’attività lavorativa. Il finanziamento di questo progetto conferma l'impegno della nostra Amministrazione ad investire sulle nuove generazioni, migliorando e riqualificando gli ambienti scolastici ove svolgere attività sportive, aggregative e culturali, offrendo ai nostri bambini e ragazzi luoghi di formazione e di sana crescita personale e collettiva" commenta soddisfatto il sindaco Carlo Ferreri.