Un viaggio "folle", due amici da Castelvetrano al Monte Ararat a bordo di una Phedra

di: Redazione - del 2025-04-19

Oggi vi raccontiamo di un viaggio un po’ folle. Il viaggio di due amici: Alessandro, giovane medico castelvetranese, e Francesco, rivenditore d'auto di Santa Ninfa. A bordo di una vecchia Lancia Phedra del 2002 con ben 380.000 km, lasceranno Castelvetrano il giorno di Pasquetta con un obiettivo ambizioso: raggiungere il Monte Ararat, all'estremo oriente della Turchia, ai confini con Azerbaigian, Georgia e Iran.

Una terra affascinante, ricca di bellezze naturali e profondamente simbolica: è infatti citata nella narrazione biblica come l’unica terra emersa dopo il diluvio universale, luogo di approdo dell’Arca di Noè e nuova culla della vita sulla Terra.

I due ragazzi hanno deciso di intraprendere questa avventura a bordo di un’auto camperizzata con materiali di recupero, trasformando con ingegno e creatività una monovolume destinata alla rottamazione in una piccola casa viaggiante, dotata di letto e cucina. Vivranno così un vero viaggio on the road tra Europa e Asia.

Un viaggio che vuole trasmettere il significato più autentico della parola “viaggiare”: non sempre sinonimo di relax e comfort, ma spesso fatto di sacrifici, disagi e difficoltà che arricchiscono, trasformano e fanno crescere. Proprio come fece l’umanità, rinascendo sulla cima del Monte Ararat.

Continueremo a seguire questa fantastica avventura, che porterà un pezzetto della nostra Castelvetrano in luoghi lontani e suggestivi attraverso dirette esclusive sulla nostra pagina Facebook.