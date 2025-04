Il lettore scrive: "Opportuna manutenzione alle scalette in ferro al Cimitero"

di: Redazione - del 2025-04-22

Riceviamo e pubblichiamo la nota di un nostro lettore che riguarda la situazione all'interno del cimitero comunale di Castelvetrano. "Mi unisco alle lamentele dei vostri lettori di qualche giorno fa riguardanti la spazzatura esistente in alcune zone del nostro cimitero.

Oltre a togliere questo degrado incivile, - prosegue la segnalazione del lettore - sarebbe opportuno fare la manutenzione a quelle scalette in ferro (prive di ruote) adibite per mettere fiori e lumini ai nostri cari situati nei loculi alti. Sarebbe opportuno che qualche amministratore facesse un giro per il cimitero e non per recarsi nelle proprie cappelle".