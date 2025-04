Ex Provincia rimuove la ciclabile della zona Delia. La nota del Sindaco Lentini a chiarimento

di: Redazione - del 2025-04-24

Operazioni di rimozione della pista ciclabile di contrada Marcita zona Delia a Castelvetrano. Secondo quanto si evince mancava l'autorizzazione del Libero Consorzio proprietario della strada. Il Comune di Castelvetrano ha cercato una soluzione alternativa ma la ex Provincia ha deciso di rimuovere la pista ciclabile e sta provvedendo ad asfaltare la strada.

Il Libero Consorzio chiederà sicuramente il ristorno delle spese al Comune di cui questa amministrazione non è responsabile. Si profila un danno erariale e la Corte dei Conti ha già richiesto le carte al Comune, qualcuno potrebbe rispondere pagando di tasca queste spese.

Giunge la nota del Sindaco di Castelvetrano, Avv. Giovanni Lentini a chiarimento dopo la notizia diffusa: "Alla luce dei recenti articoli di stampa e delle numerose segnalazioni pervenute da parte dei cittadini, si ritiene doveroso chiarire quanto segue in merito ai lavori di scarificazione in corso lungo la Strada Provinciale 25, nel tratto in cui insisteva la pista ciclabile realizzata nei pressi della Diga Trinità.

I lavori attualmente in esecuzione sono stati disposti ed eseguiti dal Libero Consorzio Comunale, ente proprietario della strada. È stata la Prefettura di Trapani a intimare formalmente al Comune di Castelvetrano l’obbligo di procedere al ripristino del manto stradale originario, a causa della mancata acquisizione del preventivo parere autorizzativo da parte dell’ente proprietario in fase preliminare alla realizzazione della pista ciclabile.

L’opera in questione, lo si ricorda, è stata voluta e realizzata dalla precedente amministrazione comunale, senza la necessaria concertazione con l’ente proprietario della strada, configurando così una violazione delle competenze istituzionali e procedurali.

L’attuale Amministrazione comunale, nell’ottica di salvaguardare il lavoro già realizzato e limitare i disagi per i cittadini, aveva proposto come alternativa alla scarificazione la cancellazione della segnaletica ciclabile mediante l’uso di bitume liquido. Tale proposta è stata però rigettata dal Libero Consorzio, che ha ribadito la necessità del ripristino completo del manto stradale.

Si sottolinea, pertanto, che l’attuale Amministrazione è totalmente estranea alle scelte politiche e strategiche che hanno portato a tale situazione e che sta operando con trasparenza e nel rispetto delle normative vigenti per garantire la corretta gestione del territorio e delle infrastrutture".