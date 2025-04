(VIDEO) Via le cisterne di carburante dal porto di Marinella, termina così la speranza dei pescatori di avere il rifornimento

di: Redazione - del 2025-04-24

Con lo smontaggio odierno, terminano le speranze dei pescatori della marineria di Marinella di Selinunte di aver nuovamente un rifornimento di carburante dentro il porticciolo. Il distributore di gasolio fu realizzato nel 2007 con costi a carico di una ditta castelvetranese di carburante per oltre 200 mila euro, in buona parte impegnati per la realizzazione di piloni in cemento per la messa in sicurezza dell’impianto contro il rischio di eventuali cedimenti del terreno.

Poi una frana nel 2018 durante i lavori per il rifacimento della banchina segnarono l'inizio di un iter giudiziario che ha visto protagonisti la ditta di carburante, il Comune, la Regione ed il Genio Civile.

Allo stato attuale, il Tribunale di Palermo avrebbe accertato una concorsualità liquidando sia alla ditta castelvetranese che al Comune di Castelvetrano una cifra irrisoria rispetto ai danni ingenti subiti dalla stessa azienda di fornitura di carburante.