Messina Denaro, la prof Calcagno si difende dinanzi al Gip

di: Redazione - del 2025-04-25

La professoressa Floriana Calcagno, in carcere dal 14 aprile e nel frattempo sospesa dalla scuola, con l'accusa di aver favorito la latitanza di Matteo Messina Denaro, continuare a ribadire, anche dinanzi al Gip, di non aver riconosciuto la vera identità dell'uomo che conobbe all'interno di un supermarket di Campobello con il nome di Francesco Salsi, medico anestesista in pensione. Relazione che secondo quanto riferito dalla donna avrebbe intrattenuto solo per qualche mese, dal maggio al novembre del 2022.

"Sotto l'occhio delle tante telecamere piazzate - come riporta ANSA.it - nel trapanese per la cattura del capomafia sono finite anche le immagini della donna che arrivava con dei pacchi nel covo del latitante. Messina Denaro segnava in rosso i giorni degli incontri con la Calcagno che aveva soprannominato Luce. La donna, come dimostrano le celle agganciate dal cellulare del boss, avrebbe ospitato il ricercato nella sua casa di Tre Fontane per un'estate intera. Il suo ruolo nella latitanza del padrino, dunque, a cui avrebbe portato anche pacchi con cose importanti, sarebbe stato ben altro. L'indagata non ha ancora fatto ricorso al riesame contro l'arresto".