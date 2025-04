(VIDEO) Gli Area 51 pubblicano il nuovo singolo “L’ultima”. Nel videoclip anche il castelvetranese Vito La Grassa

di: Redazione - del 2025-04-26

Gli Area 51 pubblicano il nuovo singolo “L’ultima”, il primo inedito che unisce sonorità elettroniche e acustiche, moderno e potente, con un testo profondo che racconta un addio con tono intimo e autentico.

Gli artisti della band Area 51 stanno riscuotendo un un grande successo di pubblico e sold out in tutte le serate nei vari locali della Sicilia. Per il nuovo singolo è stato realizzato un videoclip la cui anteprima è prevista per il prossimo 3 maggio all’Albertini Beach di Magaggiari.

Tra fotografia cinematografica e narrazione emotiva, il video clip ha visto la presenza di Vito La Grassa, attore e modello castelvetranese conosciuto per la sua partecipazione a diverse fiction televisive e al celebre programma Uomini e Donne di Maria De Filippi. Il gruppo è formato da Federica Miccichè (voce), Gianni Armetta (pianoforte) ed Elio Lao (batteria). La band grazie alla sua energia reinterpreta in modo originale grandi successi italiani e classici internazionali del genere Hip Hop.