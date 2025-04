Tragica morte a Mazara del Vallo. Perde la vita un 12enne

del 2025-04-26

Tragedia a Mazara del Vallo nel pomeriggio di oggi. Muore un bambino di 12 anni L. T. all’interno dell’ex stabilimento vitivinicolo situato lungo il lungomare San Vito. Non sono ancora note le cause che hanno provocato il decesso del minore. Sembra che possa essersi verificata la caduta di un solaio dell’immobile. A causa del crollo un coetaneo tunisino del ragazzino deceduto avrebbe riportato una ferita alla gamba.

Sono in corso indagini per capire come mai questi ragazzini siano riusciti a salire su un muro alto circa dieci metri all'interno di un edificio che non avrebbe più una copertura. Sul posto 118, Vigili del fuoco e Carabinieri.