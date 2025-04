Castelvetrano, dopo oltre 30 anni tornano i festeggiamenti del 1º maggio. Eventi a Marinella di Selinunte

di: Comunicato Stampa - del 2025-04-23

1° Maggio a Castelvetrano, ritorna dopo oltre 30 anni la tradizione della sfilata dei mezzi agricoli e di lavoro. Un momento di grande valore simbolico e culturale che vedrà protagonisti trattori, macchine agricole e mezzi di lavoro, simboli della fatica e della passione dei nostri lavoratori. La sfilata partirà dal Viale Roma e si concluderà nel Sistema delle Piazze, dove le sigle sindacali e di categoria porteranno un messaggio importante:

"Per un lavoro sicuro, la prevenzione è la soluzione".

A Marinella di Selinunte si accende il 1º Maggio! Per la prima volta, la borgata di Marinella, insieme all’Amministrazione Comunale e alla Pro Loco Selinunte, organizza una giornata di festa per inaugurare una stagione di eventi da non perdere! Musica dal vivo, karaoke, intrattenimento per bambini e DJ set fino a tarda sera renderanno questa giornata indimenticabile! Dallo Scaro a Calannino, tutta la borgata sarà una grande festa, perfetta per divertirsi e stare insieme, grandi e piccini.