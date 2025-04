Il lettore scrive: “Abbandoni di rifiuti nei pressi della Locanda, è un’isola ecologica?”

di: Redazione - del 2025-04-27

Riceviamo e pubblichiamo l'ennesima segnalazione di abbandono di rifiuti in una strada più volte oggetto di denuncia da parte dei lettori. L'ultima nota giunge alla redazione e riguarda sacchi neri nelle vicinanze della Locanda - Centro d'accoglienza.

"Chi differenzia alla Locanda? Quello che si chiedono in molti in questa strada teatro da sempre di abbandoni indiscriminati eppure sono sacchi che erano stati dati presumibilmente alla Locanda ma c è qualcuno che pensa che anche li è d'obbligo fare la differenziata. Quel posto è un'isola ecologica?"