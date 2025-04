Sparatoria in piazza a Monreale. Morti tre giovani. Notte da Far West

del 2025-04-27

Sparatoria a Monreale a seguito di una lite tra giovani. Tre ragazzi monrealesi sono morti mentre altri due sono gravi in ospedale. La terribile sparatoria ha causato la morte del 26enne Massimo Pirozzo e del 24enne Salvatore Turdo. Morto anche un terzo ragazzo di 26 anni, tale Andrea Miceli. Feriti, invece, altri due, fra cui un minorenne.

Si parla di ragazzi di 16 e 33 anni, tutti in gravi condizioni e trasportati all'ospedale Ingrassia e al Civico di Palermo. Il grave fatto sarebbe accaduto questa notte in piazza a Monreale. Non si sa le ragioni alla base del litigio ma non si esclude che si tratti di futili motivi. Indagano i Carabinieri.