Provinciali, iniziate le operazioni di voto in Prefettura

di: Redazione - del 2025-04-27

Giornata di voto in Prefettura oggi per l'elezione del Presidente e del Consiglio del Libero Consorzio Comunale di Trapani. Domani, lunedì 28 aprile 2025, lo spoglio per l'elezione del nuovo Presidente della Provincia e dei 12 consiglieri.

La redazione di CastelvetranoNews.it seguirà con aggiornamenti nella giornata di domani. In lizza per la corsa alla poltrona di provincia i Sindaci di Castelvetrano, Avv. Giovanni Lentini e di Mazara, Salvatore Quinci.