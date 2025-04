Folgore, la stagione finisce con una vittoria in trasferta

di: Redazione - del 2025-04-27

Dooo 21 giorni di pausa, la Folgore saluta il campionato di Eccellenza con una vittoria in trasferta in casa della Don Carlo Misilmeri con il risultato di 2-1 grazie ai goal di Tarantino e di Iddrissou Subutan. Curiosità: nel finale Giorgio Pizzolato ha fatto ingresso in attacco al posto di Iddrissou Subutan.

Da domani si incomincerà a parlare di futuro, per adesso solo voci e chiacchiere da bar ma nessuna conferma che giunge dal sodalizio. Per i tifosi rimane sempre accesa la speranza di vedere un progetto forte che punti in alto ma bisogna fare i conti con la realtà economica del territorio e guardare anche società prestigiose che hanno dovuto gettare la spugna.