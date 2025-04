Provinciali 2025, Salvatore Quinci è il nuovo Presidente del Libero Consorzio Comunale di Trapani

di: Redazione - del 2025-04-28

E' iniziato lo spoglio elettorale dopo la giornata di voto in Prefettura per l'elezione del Presidente e del Consiglio del Libero Consorzio Comunale di Trapani. La redazione di CastelvetranoNews.it seguirà con aggiornamenti nell'odierna giornata. In lizza per la corsa alla poltrona di Presidente della Provincia i Sindaci di Castelvetrano, Avv. Giovanni Lentini e di Mazara, Salvatore Quinci. 12 consiglieri comporranno il Consiglio provinciale.

Dallo scrutinio delle schede rosse (Comuni da 10 mila fino a 30 mila abitanti), Lentini ha ottenuto 59 voti mentre Quinci 53 voti. Nelle schede grigie (Comuni da 5 mila a 10 mila abitanti), 37 voti per Quinci mentre 34 voti per Lentini. Nelle schede arancioni (Comuni dai 3 mila ai 5 mila abitanti), Quinci ha accumulato 14 voti, Lentini 27 voti.

Il maggiore gap fra i due nelle schede verdi (comuni da 30 mila a 100 mila abitanti) 56 voti per Quinci, 41 per Lentini e 2 schede bianche.

Salvatore Quinci è il nuovo Presidente del Libero Consorzio Comunale di Trapani!