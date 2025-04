La sconfitta di Lentini tra voto ponderato e una crepa nel centro destra. Quinci festeggia

di: Redazione - del 2025-04-28

Vince Quinci e sale alla Presidenza del Libero Consorzio Comunale di Trapani battendo la concorrenza del Sindaco di Castelvetrano Giovanni Lentini. L'analisi del voto che ha portato il Sindaco di Mazara a vincere le elezioni di secondo livello sta tutto nel cosiddetto voto ponderato che alla fine ha premiato chi, prima della votazione, era sicuramente non favorito al cospetto di una "grande maggioranza" che ha espresso pubblicamente il consenso nei confronti di Lentini.

Dallo scarto dei voti, è evidente che qualche ingranaggio del centro destra non ha funzionato, probabile il voto contrario dei consiglieri dei vari comuni provinciali legati all'On. Stefano Pellegrino di Forza Italia che non si era espresso alla vigilia delle elezioni dopo la grande alleanza portata avanti dalle segreterie dei partiti di centro destra della provincia. Il "peso specifico" del voto inerente ai comuni più grandi, che vanno dai 30 mila a i 100 mila abitanti, ha di fatto consegnato la vittoria a Quinci.

La differenza sostanziale, al netto del coefficiente di assegnazione del voto, non è stata poi così schiacciante, la preferenza di 3-4 consiglieri ha permesso al Sindaco di Mazara di superare Lentini diventando il Presidente del Libero Consorzio Comunale di Trapani, appoggiato anche da PD e MS5, e dopo diciassette anni la provincia torna ad avere una guida politico-amministrativa.