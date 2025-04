Il lettore scrive: "Degrado e abbandono locali ex ferrovia a Marinella". RFI risponde: "Mantenimento sicurezza in capo al Comune"

di: Redazione - del 2025-04-28

Riceviamo e pubblichiamo una nota di un nostro lettore, che segnala lo stato di abbandono e degrado in cui versano i locali dell'ex Stazione Ferroviaria di Marinella di Selinunte. L'utente ha inviato pec alle istituzioni ed anche alla RFI ricevendo risposta dell'azienda del Gruppo Ferrovie dello Stato.

"Vi scrivo in merito allo stato di abbandono dei locali ex ferrovia siti in Marinella di Selinunte (vicino campetto calcetto). La mia denuncia scaturisce da un pericolo reale per tutti i cittadini che vivono a Selinunte e non solo, soprattutto visto che nella vicinanze è presente un campetto sportivo frequentato da tanti ragazzini (anch'esso non regolamentato e curato).

Ho inviato pec al comune di Castelvetrano, RFI S.p.A., e Comando Vigili urbani di Castelvetrano. Ho ricevuto questa mattina la risposta da parte di RFI dove esclude ogni sua responsabilità, citando il comune di Castelvetrano come unico soggetto responsabile della manutenzione dell'immobile, oggetto della segnalazione".

RFI SPA ha risposto all'utente: "In forza dell'atto transattivo siglato fra RFI e Comune di Castelvetrano, detto fabbricato segnalato pericolante è stato consegnato in comodato al Comune di Castelvetrano e pertanto le attività di mantenimento in sicurezza sono in capo al Comune"