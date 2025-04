Santa Ninfa, il Comune alla ricerca di professionisti da inserire nell'ambito Home Care Premium 2025/2028

di: Comunicato Stampa - del 2025-04-28

Il Comune di Santa Ninfa ricerca professionisti da inserire in un elenco per interventi professionali domiciliari, rivolti a cittadini residenti nel territorio di Santa Ninfa nell'ambito del progetto HOME CARE PREMIUM 2025/2028, in particolare:

a) servizi professionali domiciliari finalizzati a migliorare l'autonomia personale nelle attività di vita quotidiana, effettuati da terapista occupazionale;

b) servizi professionali di terapia della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva;

c) servizi professionali di psicologia e psicoterapia;

d) servizi professionali di fisioterapia;

e) servizi professionali di logopedia;

f) servizi professionali di biologia nutrizionale;

g) servizi specialistici finalizzati al potenziamento e alla crescita delle capacità relazionali ed emotive di minori e adulti con disabilità, effettuati dall’educatore professionale sociosanitario o dall’educatore professionale socio pedagogico;

h) servizi professionali di infermieristica.

Le istanze di partecipazione possono essere presentate a mano presso l'ufficio protocollo o inviate al seguente indirizzo pec: [email protected] entro le ore 18:00 del giorno 7 maggio 2025.