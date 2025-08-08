Il lettore scrive: "Nei pressi della Villa Falcone-Borsellino traffico in tilt quasi tutti i giorni"

di: Redazione - del 2025-08-09

Riceviamo e pubblichiamo una delle tante segnalazioni che giungono in redazione e che riguardano quanto avviene a Castelvetrano in una zona particolarmente trafficata in prossimità della Villa Falcone-Borsellino.

"È veramente difficile percorrere l'inizio della via Campobello, nei pressi della Villa Falcone-Borsellino. Ci sono continui litigi tra automobilisti per le soste selvagge e per l'intenso traffico. L'Amministrazione comunale dovrebbe prendere i provvedimenti del caso".