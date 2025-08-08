  • A3 Conad
Il lettore scrive: "Nei pressi della Villa Falcone-Borsellino traffico in tilt quasi tutti i giorni"

di: Redazione - del 2025-08-09

Immagine articolo: Il lettore scrive: "Nei pressi della Villa Falcone-Borsellino traffico in tilt quasi tutti i giorni"

Riceviamo e pubblichiamo una delle tante segnalazioni che giungono in redazione e che riguardano quanto avviene a Castelvetrano in una zona particolarmente trafficata in prossimità della Villa Falcone-Borsellino.

    • "È veramente difficile percorrere l'inizio della via Campobello, nei pressi della Villa Falcone-Borsellino. Ci sono continui litigi tra automobilisti per le soste selvagge e per l'intenso traffico. L'Amministrazione comunale dovrebbe prendere i provvedimenti del caso".

    • Vuoi essere aggiornato in tempo reale sulle notizie dalla Valle del Belìce? Clicca “Mi piace” su Castelvetranonews.it o seguici su Twitter

