Querelle Vivona-Rubbino, Lentini: "Non entro nel merito della vicenda, esprimo fiducia all'Ass. Rubbino"

di: Comunicato Stampa - del 2025-08-09

Il Sindaco di Castelvetrano, Avv. Giovanni Lentini, attraverso una nota, esprime il suo parere sulla querelle proseguita nelle ultime ore e che riguarda il distacco interno a Forza Italia, fra la consigliera Dott.ssa Barbara Vivona, e l'Assessore Avv. Monia Rubbino.

"In merito alle notizie e ai commenti circolati in queste ore, si legga nella nota - desidero esprimere la mia piena fiducia all’Avv. Monia Rubbino che, in questo breve periodo di mandato, sta svolgendo con impegno e dedizione il proprio ruolo di Assessore nell’esclusivo interesse della città e della comunità castelvetranese. Rigetto e condanno con fermezza i vergognosi attacchi personali che, in queste ore, si stanno diffondendo sui social nei suoi confronti, ad opera di persone che nulla conoscono della reale dinamica dei fatti e che, purtroppo, preferiscono alimentare odio e divisioni piuttosto che contribuire al dibattito costruttivo e all’attenzione verso i veri problemi della nostra città.

Non intendo entrare nel merito di una vicenda che, purtroppo, sta trovando eco mediatica e che nulla ha a che vedere con l’attività politico-amministrativa che questa Amministrazione porta avanti ogni giorno. Questa Amministrazione - conclude la nota - continuerà a lavorare con serietà e responsabilità, evitando ogni forma di strumentalizzazione personale e politica, e concentrandosi esclusivamente sugli interessi della città".