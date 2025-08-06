Castelvetrano piange la scomparsa di Piero Parrino, uno dei fondatori del Lido Tukè

di: Redazione - del 2025-08-06

All'età di 60 anni è scomparso improvvisamente Piero Parrino, uno dei fondatori e titolare del Lido Tukè a Marinella di Selinunte. Per cause naturali, probabilmente colpito da un infarto, è deceduto a casa, a ritrovare il corpo senza vita la moglie. Persona benvoluta da tutti quanti lo hanno conosciuto, prima di intraprendere l'attività balneare per anni è stato gestore del Caffè Roma a Castelvetrano.

La redazione di Castelvetranonews.it porge le più sentite condoglianze alla famiglia Parrino.