Castelvetrano, quattro consiglieri disertano per protesta seduta consiliare: "Amministrazione gestisce senza coinvolgimento e confronto"

di: Comunicato Stampa - del 2025-08-07

Con una nota stampa, quattro consiglieri di Castelvetrano, Enza Viola (Obiettivo città), Monica Di Bella (Pd), Gaspare Catalanotto (Insieme nel Cuore), Giovanni Impallari (La Svolta) hanno giustificato la loro volontaria assenza dalla seduta del massimo consesso civico previsto per oggi e che aveva come unico punto all'OdG, la "Relazione Annuale del Sindaco sullo stato di attuazione del programma elettorale".

"Abbiamo deciso di non partecipare al Consiglio comunale - si legge nella nota - di stamattina con unico punto all’ordine del giorno, portato con urgenza perché in ritardo sui tempi, la relazione annuale del sindaco e la presentazione di una parte del suo programma elettorale. Oggi era un atto dovuto: le scelte che l'amministrazione ha compiuto mai sono state oggetto di condivisione con i consiglieri di opposizione, anche quando nascevano dal lavoro e dal voto delle Commissioni e del Consiglio.

Da ultimo il nuovo piano per la gestione dei rifiuti e le Trisciniadi, - prosegue la nota - che l'amministrazione ha scelto di gestire senza il coinvolgimento o il confronto dei consiglieri comunali o almeno non di tutti. Veniamo a conoscenza del lavoro dell'amministrazione più dai comunicati social che dal confronto d'aula e questo è una mortificazione del ruolo dei consiglieri, della rappresentanza democratica, del diritto dei cittadini di essere informati e partecipati.

La nostra assenza di oggi è stata un atto di protesta: e senza l'opposizione, la maggioranza consiliare non ha il numero legale per aprire il consiglio neppure per la presa d'atto della relazione del sindaco che sostengono. Ed allora il senso di responsabilità cui spesso veniamo richiamati per il bene della città dovrebbe essere il faro soprattutto per chi oggi amministra, - conclude la nota - aprendo il confronto anche con l'opposizione sulle scelte strategiche per la nostra comunità".