  • A3 Conad
  • A3 dottor Gianni catalanotto
  • Farmacia Rotolo Castelvetrano
  • A3bis Farmacia Rotolo
  • Pavia Car r2 omaggio fino al 31 dicembre

Castelvetrano, quattro consiglieri disertano per protesta seduta consiliare: "Amministrazione gestisce senza coinvolgimento e confronto"

Resta sempre aggiornato

di: Comunicato Stampa - del 2025-08-07

Commenti
Immagine articolo: Castelvetrano, quattro consiglieri disertano per protesta seduta consiliare: "Amministrazione gestisce senza coinvolgimento e confronto"

Con una nota stampa, quattro consiglieri di Castelvetrano, Enza Viola (Obiettivo città), Monica Di Bella (Pd), Gaspare Catalanotto (Insieme nel Cuore), Giovanni Impallari (La Svolta) hanno giustificato la loro volontaria assenza dalla seduta del massimo consesso civico previsto per oggi e che aveva come unico punto all'OdG, la "Relazione Annuale del Sindaco sullo stato di attuazione del programma elettorale". 

  • Fratelli Clemente Febbraio 2023 a7

    • "Abbiamo deciso di non partecipare al Consiglio comunale - si legge nella nota - di stamattina con unico punto all’ordine del giorno, portato con urgenza perché in ritardo sui tempi, la relazione annuale del sindaco e la presentazione di una parte del suo programma elettorale. Oggi era un atto dovuto: le scelte che l'amministrazione ha compiuto mai sono state oggetto di condivisione con i consiglieri di opposizione, anche quando nascevano dal lavoro e dal voto delle Commissioni e del Consiglio.

    Da ultimo il nuovo piano per la gestione dei rifiuti e le Trisciniadi, - prosegue la nota - che l'amministrazione ha scelto di gestire senza il coinvolgimento o il confronto dei consiglieri comunali o almeno non di tutti. Veniamo a conoscenza del lavoro dell'amministrazione più dai comunicati social che dal confronto d'aula e questo è una mortificazione del ruolo dei consiglieri, della rappresentanza democratica, del diritto dei cittadini di essere informati e partecipati.

    La nostra assenza di oggi è stata un atto di protesta: e senza l'opposizione, la maggioranza consiliare non ha il numero legale per aprire il consiglio neppure per la presa d'atto della relazione del sindaco che sostengono. Ed allora il senso di responsabilità cui spesso veniamo richiamati per il bene della città dovrebbe essere il faro soprattutto per chi oggi amministra, - conclude la nota - aprendo il confronto anche con l'opposizione sulle scelte strategiche per la nostra comunità".

  • h7 immobiliare catalanotto

    • Vuoi essere aggiornato in tempo reale sulle notizie dalla Valle del Belìce? Clicca “Mi piace” su Castelvetranonews.it o seguici su Twitter

  • Shiro Sushi h2 dal 14 luglio 2025
  • Rifornimento Triscina IP h2 dal 1 agosto
  • Bonsignore Carni H2 1 agosto 2025
  • Baffo’s 1 mese h2
  • Estate Salemi 2025 Tony Scott e sagra h2
  • a4 lisciandra
  • A4 - sagra della salsiccia
  • keidea A4 modificato 9 aprile 2025
  • multimedical Tac dal 7 gennaio al 7 marzo 2025

    • Il mercatino dei lettori

    Invia il tuo annuncio

    Dopo aver selezionato l'immagine sarà necessario attendere la conferma, che verrà visualizzata qui in basso

    Il lettore scrive

    31 Luglio - Il lettore scrive: “Rubata panchina dal campetto di Basket”

    29 Luglio - Marinella, alcuni commercianti via Marco Polo: “Possibilità di parcheggiare anche sul lato destro”

    24 Luglio - Il lettore scrive: "in via Cavallaro a Marinella pericoli per la sicurezza stradale"

    18 Luglio - Il lettore scrive: "Materiale da trasferimento uffici abbandonato dietro palazzo Informagiovani"

    14 Luglio - "Lezione di civiltà di due turisti", il racconto di un castelvetranese al nord in ferie a Triscina

    I più letti

    Castelvetrano piange la scomparsa di Piero Parrino, uno dei fondatori del Lido Tukè

    Due ragazze su microcar contromano su A-29 vicino svincolo CVetrano. Decisivo intervento della Gdf in corsia di sorpasso

    Nozze finiscono in rissa, aggredito il ristoratore. L'episodio è successo a Marsala

    51 anni dopo si ritrovano insieme gli ex studenti dello Scientifico

    Microcar contromano su A29, l'intervento dei finanzieri e il pianto liberatorio delle due ragazzine