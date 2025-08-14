Il lettore scrive: “Cumuli di spazzatura in fiamme in via Manganelli, i nostri uliveti a rischio contaminazione”

di: Redazione - del 2025-08-14

Riceviamo e pubblichiamo una nota di un nostro lettore che pone all'attenzione della redazione il degrado in cui versa da molto tempo la zona adiacente al suo appezzamento di terreno agricolo, in via Antonio Manganelli (zona Stradatto) a Castelvetrano.

"Due sere fa, in particolar modo, l'accumulo di spazzatura (di ogni genere) ha subito un incendio. Oltre alla presenza costante di spazzatura tutto l'anno, adesso anche questa nube tossica. Noi, a livello familiare, ci premuriamo affinché gli ulivi diano un olio eccellente e più salutare possibile, ma fino a quando c'è questa gravissima situazione non può essere garantita alcuna genuinità del prodotto . L'intera zona di campagna è contaminata e piena di rifiuti sia organici e non (TV, materassi, pezzi di mobile)".